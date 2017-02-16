США обеспокоены приближением корабля российской разведки к базе американского подводного флота

Американские конгрессмены от штата Коннектикут выразили обеспокоенность из-за сообщения о том, что разведывательный корабль России был зафиксирован неподалеку военно-морской базы подводного флота США в штате Коннектикут.

Сенаторы Ричард Блюменталь, Крис Мерфи и член Палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни 15 февраля осудили такое приближение, назвав его «растущей агрессией со стороны России».

Конгрессмены от Демократической партии призвали президента-республиканца Дональда Трампа отреагировать на действия России.

По данным представителей американского Минобороны, российское судно находится в международных водах восточного побережья США. Ранее оно зашло в порт на Кубе, а затем было обнаружено у побережья штата Делавэр. Впоследствии, как заявил Джо Кортни, судно заметили в примерно 30 милях от базы подводного флота в Гротоне, штат Коннектикут.

ВМС США проводят подобные операции по сбору разведывательной информации о российских военных объектах, таких, как база подводных лодок, в международных водах.