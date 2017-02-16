Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявления Белого дома по Крыму «сильным месседжем». Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

«Они были, безусловно, ожидаемы, и мы все работали над тем, чтобы получить такой сильный месседж», – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что ранее об этом заявляла представитель США при ООН на последнем заседании Совета безопасности, что является свидетельством последовательности администрации Дональда Трампа.

«То, что я слышу вчера и сегодня, это очень важно для того, чтобы построить очень практичную и очень логичную картину, как мы будем работать дальше вместе», – добавил глава МИД.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины. Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращать Украине Крым. Так она прокомментировала слова представителя Белого дома.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».