Прокурор АРК сообщил о создании реестра крымчан, чьи права нарушаются в период аннексии

Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов сообщи, что ведомство создало реестр лиц, чьи права были нарушены во время аннексии Крыма Россией. Об этом он рассказал в интервью «Громадському».

«Создан реестр лиц, чьи права были нарушены. В ближайшее время это будет на нашем официальном сайте. Каждый сможет зайти, дописать, указать те или иные факты, о которых ему известно. И мы будем давать оценку каждой ситуации в отдельности», – отметил прокурор.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей и освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».