В Крыму опубликовали раскраску для детей с изображениями стройки Керченского моста

В Крыму опубликовали альбом-раскраску для детей с изображениями строителей, оборудования и техники, которыми участвуют в постройке моста. Об этом сообщает пресс-служба «Крымский мост» 16 февраля.

«Каждый вид техники представлен в раскраске в качестве героя, которому посвящен отдельный разворот с черно-белой картинкой для раскрашивания, цветным образцом и стихотворением. Автор строк – известный детский поэт и писатель Андрей Усачев», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стихотворения и иллюстрации создавались на основе фотографий с разных участков стройки.

Сообщается, что альбом доступен для скачивания и распечатки. Рисунок моста также можно раскрасить онлайн.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.