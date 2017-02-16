Ялтинским чиновникам предложили лично участвовать в уборке снега

Российский глава Ялты Андрей Ростенко предложил руководителям коммунальных служб города лично участвовать в расчистке снега. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

«Если не можете обеспечить нормальную работу всех коммунальных служб в дни снегопада – берите сами в руки лопаты. Я готов также встать с вами в ряд. Нельзя допускать, чтобы подобное безобразие, которое случилось в январе, повторилось. Мы получили массу жалоб от жителей Ялты и это не допустимо», – заявил Ростенко.

Он подчеркнул, что необходимо докупить навесное оборудование для уборки снега на уже имеющуюся технику, а также комбинированную технику и погрузчики, которые также можно использовать для уборки несанкционированных свалок и в благоустройстве территорий.

Ростенко утверждает, что к руководителям управляющих компаний, которые не расчищали придомовые территории, будут применены штрафные санкции.

В начале февраля сообщалось, что с устранением последствий снегопада, который начался 27 января в Ялте, справились не все коммунальные предприятия и управляющие компании.

27 января в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В то же время в крымском гидрометцентре заявили, что в Ялте 27 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков.