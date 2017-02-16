В Конгрессе США требуют расследования отношений окружения Трампа с Россией

Республиканские и демократические лидеры юридического комитета сената попросили генерального прокурора США Джеффа Сешонса и директора ФБР Джеймса Коми 15 февраля предоставить документы и провести брифинг по деталям отставки бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Он оставил свой пост после того, как стало известно, что он обсуждал санкции США против России с послом России Сергеем Кисляком до вступления в должность помощника.

Учитывая данные о том, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции были привлечены в события, связанные с отставкой Флинна, сенаторы Чак Грассли и Дайан Файнштейн заявили, что имеются «существенные вопросы» относительно переговоров Флинна с российскими чиновниками.

К давлению на Белый дом присоединился и председатель комитета по иностранным делам Сената Коркер, который был сторонником Трампа. Коркер заявил, что проблема России грозит повестке дня Трампа как по иностранным делам, так и внутренних, в том числе в здравоохранении и налоговой политике. Он выразил сомнение в способности новой администрации стабильно работать и сказал, что Флинн должен объясниться перед Конгрессом.

Глова сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн не исключил независимого расследования, но сказал, что он и другие законодатели «должны узнать много основательной информации», в первую очередь, о переговорах Флинна и его возможные контакты с российскими чиновниками.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что ожидает от сенатского комитета по разведке, что уже расследует данные о российском вмешательстве в президентские выборы в США, также и расширение расследования в контексте разговора с Флинном. Инициативу поддержал и сенатор-республиканец Рой Блант с комитет по разведке. «Думаю, лучше раньше, чем позже», – сказал Блант.

Демократы выразили сомнение, что под руководством республиканцев Конгресс или Министерство юстиции будет заниматься этим вопросом достаточно активно, и они требуют провести независимое расследование о возможных связях Флинна с российским правительством.

Демократ Чак Шумер заявил, что генпрокурор Джефф Сешонс, близкий соратник Трампа, должен устраниться от любого расследования.

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн пошел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабря 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Западные СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома 15 февраля сообщили, что новым советником президента США по национальной безопасности может стать вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард.