В Крыму представили интерактивную карту пляжей

В Крыму презентовали интерактивную карту пляжей полуострова. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

В ведомстве отмечают, что информационный программный комплекс «Интерактивный перечень пляжей Крыма», доступный на туристическом портале Крыма, упрощает крымчанам и гостям полуострова поиск места для отдыха.

«Можно выбрать пляж по его названию, месту расположения, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт; функциональному значению: лечебный, детский и общего пользования, а также по типу грунта: песчаный, галечный, гравийный, смешанный. Для удобства отдыхающих на карте обозначается: как добраться до пляжной территории, температура воздуха и воды, есть прогноз погоды на 10 дней», – заявил российский глава минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий.

В конце января сообщалось, что в Крыму из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены.

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