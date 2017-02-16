В Симферополе снова решили пересмотреть цену на проезд в маршрутках

Российские власти Симферополя просчитывают варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, на втором этапе она предположительно составит 20 рублей (около 9-10 гривен). Об этом 16 февраля журналистам рассказал подконтрольный Кремлю председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев, сообщает «Крыминформ».

«По стоимости проезда есть предложения ее увеличить, и сейчас рассматривается возможность, управление транспорта ведет расчеты. Будет на первом этапе порядка 16 рублей, и на втором этапе – до 20 рублей. Сейчас в Крыму, в Симферополе, самая низкая стоимость перевозок по всей Российской Федерации», – сказал Агеев.

Накануне сообщилось, что стоимость проезда в некоторых симферопольских маршрутках с весны может вырасти до 16 рублей.