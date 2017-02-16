Пивзавод «Крым» стал членом российской ассоциации «Руспродсоюз»

Пивобезалкогольный комбинат (ПБК) «Крым» стал первым крымским участником российской ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе организации.

«Союз намерен содействовать сотрудничеству комбината и других производителей Крыма с российскими торговыми операторами, а также транслировать в регион позитивный опыт рыночного саморегулирования», – отметили в пресс-службе.

Директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, не что вступление в ассоциацию первого крымского производителя может перерасти в создание регионального отделения ассоциации на полуострове.

«Руспродсоюз» (РПС) – крупнейшая межотраслевая ассоциация, одной из функций которой – представление интересов отрасли в государственных органах исполнительной и законодательной власти. Также «Руспродсоюз» взаимодействует с крупнейшими торговыми сетями внутри страны и зарубежом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».