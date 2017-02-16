Помощник Путина был против аннексии Крыма – экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков утверждает, что помощник президента России Владислав Сурков «как умный человек» был «категорически против» присоединения Крыма.

«Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», – заявил Вороненков в интервью «Громадському».

Накануне Вороненков заявил, что эмигрировал из России в Украину вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ России. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».