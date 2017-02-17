В Ленинском районе Крыма объявили карантин из-за бешенства

В селе Семеновка Ленинского района Крыма введен карантин по бешенству собаки. Соответствующий указ главы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергея Аксенова опубликован 16 февраля на сайте российского правительства полуострова.

Согласно документу, карантин введен предположительно на два месяца в связи с обнаружением трупа собаки вблизи частного домовладения.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству собаки на ограниченную территорию – место обнаружения трупа собаки, вблизи частного домовладения, расположенного по адресу: ул. Шведченко, 27, село Семеновка Ленинского района, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Неблагополучным пунктом считать село Семеновка Ленинского района», – говорится в указе.

Документом также наложен запрет на торговлю домашними животными на территории Семеновки и вывоз из села собак и кошек.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.