Министр обороны России предостерегает Пентагон от диалога с позиции силы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова улучшить связи с Пентагоном, но предостерег Вашингтон от диалога с «позиции силы».

«Мы готовы возобновить сотрудничество с Пентагоном, но попытки построить диалог с Россией с позиции силы будут напрасны», – цитируют Шойгу российские новостные агентства. Заявление Шойгу появилась в ответ на высказывания министра обороны США Джеймса Маттиса, который 15 февраля заявил о необходимости продемонстрировать жесткость в отношениях с Россией.

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и попросим наших дипломатов вести переговоры с позиции силы», – сказал Маттис во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Шойгу сказал, что российская сторона ожидает разъяснений по поводу позиции Пентагона.

Шойгу сказал это за несколько часов до начала встречи генерала Джо Данфорда и начальника Генштаба российской армии генерала Валерия Герасимова в столице Азербайджана, Баку. Это будет первая встреча между военнослужащими высокого ранга двух стран после избрания Дональда Трампа президентом США. По словам Шойгу, Москва ожидает объяснений от Данфорда на встрече в Баку.