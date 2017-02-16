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Новости

В Крыму назначили нового главу Росприроднадзора

Олег Медведев

Олег Медведев

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Российскому главе Крыма Сергею Аксенову представили назначенного на должность руководителя управления «Росприроднадзора» по Крыму Олега Медведева. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По словам нового руководителя Росприроднадзора, одним из основных направлений работы он видит внедрение в Крыму новой системы обращения с отходами и контроль за ее выполнением.

Сергей Аксенов отметил, что важным в работе Росприроднадзора является недопущение появления новых свалок на территории полуострова.

«Есть свалки, которые не соответствуют федеральному законодательству, но внесены в реестр, и мы понимаем, что до строительства заводов и формирования новых полигонов мы будем традиционно на них свозить ТКО. Но ни одной новой свалки не должно быть образовано», – заявил Аксенов.

В пресс-службе российского правительства Крыма отмечают, что в прошлом году управление Росприроднадзора провело 391 проверочное мероприятие, 17 экологических экспертиз на «важных объектах».

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