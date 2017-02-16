Украина не прекратит проведение операций в Черном море – Полторак

Украина не прекратит выполнение «определенных операци» в Черном море. Об этом «Украинским Новостям» сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Задачи, которые они там делали, они будут выполнять. Ситуации, когда Россия нас постоянно провоцирует, есть и будут», – отметил таким образом Полторак прокомментировал обстрел российскими силовиками украинского самолета Военно-морских сил АН-26 1 февраля над Черным морем у Одессы.

«Там был не боевой, а транспортный самолет. Если открывается огонь по боевому самолету, то мы конечно же открываем огонь. Если есть обстрел нашего боевого самолета на нашей территории, то летчик имеет право и обязан открывать огонь», – подчеркнул министр.

Министр отметил, что полет украинского военного самолета происходил исключительно в пределах территории Украины.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море был обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал, добавил министр. По его словам, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Степан Полторак отметил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме. После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3-сантиметровое пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия, добавил министр обороны.

В штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над оккупированными буровыми вышками в Черном море.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено во время аннексии Крыма Россией.