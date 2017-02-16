В Алуште возбудили уголовное дело по факту попытки самоубийства подростка – Следком

В Алуште возбуждено уголовное дело по факту совершения попытки самоубийства 14-летней девочки. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Крыму.

«С августа 2016 года до февраля 2017 года потерпевшая со своего аккаунта в социальной сети вела переписку с неустановленными лицами, которые путем оказания психологического давления давали ей опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства. Однако потерпевшая сообщила об этом своей матери. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, а также устанавливается круг потерпевших.

Осенью прошлого года в Крыму 17-летний подросток прыгнул со скалы якобы из-за несчастливой любви.