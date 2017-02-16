НАТО увеличит черноморскую оборону – Столтенберг

Для усиления обороны государств НАТО и стран-партнеров в морском и воздушном пространстве Черноморского региона восемь стран-союзниц альянса предоставят бригадный персонал, сообщил по итогам заседания Североатлантического совета НАТО глава альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, еще пять стран обязались предоставить свои сухопутные и военно-воздушные силы для учений и патрулирования.

«Сегодня мы договорились о двух дополнительных морских мероприятиях: расширение военно-морского присутствия НАТО в Черном море для усиления подготовки, учений и осведомленности с ситуацией, а также в отношении морских координационных функций для наших постоянных военно-морских сил при работе с другими силами союзников в регионе Черного моря», – заявил генеральный секретарь НАТО 16 февраля в Брюсселе, добавляя, что это свидетельствует о сплоченности и мощности альянса.

Столтенберг пояснил, что речь идет о различных элементах обороны в Черном море, а именно: сухопутный, воздушный и водный.

Постоянные военно-морские силы НАТО, таким образом, будут способны чаще идти к Черному морю, где они будут осуществлять военные учения вместе с другими государствами-союзницами, что будет помогать НАТО ближе знакомиться с политикой безопасности ситуацией региона.

«Все, что мы делаем, находится в рамках международных обязательств НАТО. Несколько наших государств-союзников имеют выход к Черному морю – это Турция, Болгария, Румыния. Мы также там государства-партнеры – Украину и Грузию. Между тем, увеличение присутствия в этом регионе будет сбалансированное, оборонное и никоим образом не для провокации конфликта или эскалации напряженности», – заверил Столтенберг.

С момента незаконной аннексии Крыма Россией и ее военно-политической поддержки сепаратистов на востоке Украины НАТО начало ускоренную адаптацию к новым безопасности реалий. В частности, альянс решил разместить четыре мультинациональные батальоны на своих восточных границах, которые должны быть вполне боеспособными в июне, и усилить присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море.

В Брюсселе министры обороны стран НАТО 16 февраля завершают двухдневную встречу, в которой впервые участвует новый министр обороны США Джеймс Маттис.