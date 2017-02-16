Крымские силовики вызвали на допрос брата Мустафы Джемилева – правозащитники

Брату Мустафы Джемилева Асану Джемилеву пришла повестка, согласно которой он должен сегодня явиться на допрос в качестве свидетеля в Бахчисарайское отделение российского ФСБ. Об этом Центру информации о правах человека сообщила жена Асана Эдие Джемилева.

По ее словам, сегодня же на допрос вызваны еще два человека – Мустафа Мустафаев и Муса Татаров, которые также являются участниками национального движения крымских татар.

Эдие добавила, что 80-летнему Асану Джемилеву повестку прислали «сегодня на сегодня».

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».