Украинские власти готовят диверсии и теракты в России – Путин

Президент России Владимир Путин заявляет, что власти Украины готовят диверсии и теракты в России.

«Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать Минские соглашения. Сегодняшняя власть в Украине явно не готова к мирному решению этой сложной проблемы и делает ставку на силовое решение. Открыто говорит и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить», – сказал он на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Украинская сторона пока этих заявлений не комментировала, однако накануне в Службе безопасности Украины заявили, что некоторые мероприятия, посвященные революции достоинства, организуются с территории России для дестабилизации ситуации в Украине.

После аннексии Россией Крыма с апреля 2014 году на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе и требуют от него выполнения Минских соглашений. Россия, однако, заявляет, что является лишь «гарантом» выполнения минских договоренностей и не имеет ними никаких обязательств, и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.