Аксенов анонсировал в «Крымтеплокоммунэнерго» кадровые чистки

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение недели у предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» сменится руководство. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Свое решение Аксенов объяснил тем, что на предприятии не подготовились к осенне-зимнему периоду, из-за этого наблюдались отключения теплосетей и прорывы теплотрасс.

«В этот год мы должны все вопросы по подготовке к отопительному сезону решить летом. В ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», – заявил Аксенов.

В течение отопительного периода в Крыму из-за неисправностей участились случаи прорыва теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах. В начале декабря прошлого года из-за прорыва теплотрассы в Керчи без тепла остались 140 домов.