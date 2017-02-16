США просит ОБСЕ мониторить суд в Крыму над журналистом Семеной – СМИ

Постоянное представительство США в ОБСЕ просит эту европейскую организацию взять на контроль судебный процесс по делу украинского журналиста Николая Семены, который проходит в аннексированном Россией Крыму. Как сообщает «Европейская правда», соответствующее письмо отправлено руководителю СММ ОБСЕ Ертурулу Апакану, директору БДИПЧ ОБСЕ Мишелю Георгу Линку и спецпредставителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуне Миятович.

«Общественные организации призвали международное сообщество мониторить этот судебный процесс. США считает, что ОБСЕ должно ответить на этот призыв», – цитирует издание письмо, подписанное исполняющей обязанности руководителя дипмиссии Кейт Мари Бйирнс, датированное 15 февраля.

«Мы призываем вас, как глав миссий ОБСЕ, ответственных за отслеживание ситуации с правами человека в Украине, и институтов, сконцентрированных на правах человека и фундаментальных свободах, скоординировать усилия и обеспечить мониторинг судебного процесса в отношении господина Семены», – говорится в сообщении.

Как сообщается, представитель США напомнил, что Николаю Семене выдвинули обвинение после публикации статьи «с критикой крымского де-факто правительства и российской оккупации».

Первое заседание по существу дела назначено на 28 февраля.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.