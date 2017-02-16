Эксперты по-разному оценивают влияние Керченсого моста на ледоход в проливе

Крымский мост, строительство которого сейчас ведут на территории Керчи, не будет способствовать задержке льдов, которые перемещаются по Керченскому проливу из Азовского моря в Черное. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал 16 февраля профессор Института водных проблем РАН Владимир Дебольский.

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«Постояли (глыбы льда – КР), потом пошли. Нормально, все бывает в таких случаях. Не забывайте, что Россия – это северная страна. И там эти вещи были и будут. И будут с этим бороться», – сказал Дебольский.

В то же время член Академии строительства Украины Петр Коваль отметил, что опоры Керченского моста будут способствовать задержке движения льда, поскольку проектировщики не учли все особенности данной местности.

«Есть рекомендации, в таких сложных условиях пролеты при проектировании мостов надо увеличивать. То есть, особенно для этого случая, проработки, что были у нас в Украине, рекомендовали большие пролеты. В этом месте, (в Керченском проливе – КР), конечно, надо было перекрывать или висячим мостом, или другими конструкциями, чтобы увеличить пролеты», – подчеркнул он.

Лед образуется в Азовском море во время сильных морозов. После таяния ледовая масса по Керченскому проливу попадает в Черное море. Именно ледоход разрушил мост, построенный в Керченском проливе в 1944 году, тогда это объяснили отсутствием ледорезов.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.