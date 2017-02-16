Радио Крым.Реалии. Полуостров нечистот

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме канализационных стоков и изношенности очистных сооружений в Крыму. Насколько серьезна проблема сточных вод на полуострове, почему ее не могут решить крымские власти и смогут ли улучшить экологию частные инвесторы?

На эти вопросы ответят ректор Таврического национального университета имени Вернадского, бывший первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир Казарин, крымский эколог Маргарита Литвиненко и глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​