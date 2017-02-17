Более 200 человек подали заявки на правительственные должности в Севастополе

В Севастополе на замещение правительственных должностей подали заявки более 200 человек. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В ведомстве отметили, что всего для участия в конкурсе было подано 201 заявление.

«В ходе рассмотрения заявок ко второму этапу конкурса – тестированию и групповым дискуссиям были допущены 115 кандидатов, отвечавших установленным квалификационным требованиям. 46 претендентов на включение в управленческий кадровый резерв вышли в финальный этап», – заявил назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

По словам Овсянникова, «как только конкурсная комиссия объявит окончательные результаты, начнется процесс назначения на вакантные должности».

В конце января в Севастополе сообщили об увольнении главы департамента общественной безопасности подконтрольного Кремлю правительства города Юрия Шерстнева. Сообщается, что директор департамента «покинул свой пост в связи с возникшими семейными обстоятельствами».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».