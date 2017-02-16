Рамзан Кадыров пригрозил «Газпрому» «большими проблемами»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил энергетические компании «Газпром» и «Российские сети» в неэффективной работе в этой российской республике. Так он объяснил проблему с оплатой коммунальных услуг в регионе, сообщает в четверг 16 февраля «Кавказ.Реалии».

На совещании с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым 13 февраля чеченский лидер заявил, что «Газпром» и «Российские сети» для подачи электроэнергии и газа жителям республики используют «полностью изношенное» оборудование. Из-за этого, по словам Кадырова, люди в Чечне живут «как в XIX веке».

Он добавил, что у компаний «будут большие проблемы», если жители региона решат обратиться в суд в связи с низким качеством оказываемых им услуг.

14 февраля Российская академия народного хозяйства и государственной службы опубликовала доклад, согласно которому почти 60 процентов жителей Чечни считают себя бедными – денег им хватает только на еду. Таким образом, эта российская республика возглавила рейтинг регионов по доходному неравенству.

При этом, по официальным данным, начиная с 2001 года, только из федерального бюджета России Чечне было выделено около 500 миллиардов рублей. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств ушла на нужды Кадырова. Сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему «дает Аллах».