Аксенов обещает уволить начальника Госстройнадзора Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 16 февраля анонсировал отстранение от должности начальника крымской службы государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Сергея Тимощенко. Об этом Аксенов написал в Фейсбуке 16 февраля.

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», – написал Аксенов.

Он отметил, что ведомство должно контролировать соблюдение требований, предусмотренных законом, для объектов капитального строительства.

«Товарищ Тимощенко от данных полномочий, по сути, самоустранился, а во всех бедах винил другие службы и ведомства», – добавил глава российского правительства Крыма.

В 2016 году Сергей Тимощенко заявил о готовности возглавляемого им ведомства отменять разрешения на строительство, выданные застройщикам до аннексии Крыма украинскими ведомствами, «если они не соответствуют нормам градостроительной политики муниципалитетов».

Ранее 16 февраля глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение недели у предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» сменится руководство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».