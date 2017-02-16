Поклонская просит проверить дела о смерти пациентов в Крыму

Экс-депутат Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская обратилась к подконтрольному Кремлю прокурору Крыма с просьбой проверить все уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные на полуострове. Об этом говорится в депутатском обращении Поклонской, сообщает 16 февраля ТАСС.

«Прошу дать поручение об изучении и анализе материалов доследственных проверок и уголовных дел, дав оценку соблюдению требований законодательства при проведении органами следствия проверок, следственных действий и принятия решений, а также всем заключениям Минздрава, по которым не установлены нарушения, а органами следствия при этом приняты решения о наличии признаков состава уголовного преступления», – говорится в тексте депутатского запроса Поклонской.

Поклонская утверждает, что к ней поступают обращения от крымчан «по вопросам оказания ненадлежащей медицинской помощи в Крыму». В тоже время, по ее словам, в российском минздраве Крыма игнорируют «выявленные факты нарушения со стороны врачей, приведших к смерти больных или их инвалидности».

«По всем указанным в запросе случаям проверки, со стороны Минздрава Крыма «либо не проводились, либо давались заключения о соответствии проведенного лечения нормативным требованиям. Таким образом за три года не настроена работа подразделений внутриведомственного контроля по обеспечению качества медицинской помощи», – подытожила Поклонская.

В ноябре 2016 года подконтрольная Кремлю крымская прокуратура сообщила о двух тысячах нарушений, выявленных в ходе проверок в сфере здравоохранения. На их устранение вынесли порядка 200 представлений, сообщили в ведомстве.