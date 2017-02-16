Николай Семена надеется, что суд по его делу в Крыму будет справедливым

На предварительном заседании суда по уголовному делу крымского журналиста Николая Семены будет подано ходатайство о прекращении его уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Об этом 16 февраля сообщил Крым.Реалии адвокат журналиста Эмиль Курбединов.

По его словам, многие доказательства, приведенные стороной обвинения, сомнительны. «После изучения материалов дела мы пришли к выводу, что каких-либо оснований обвинять Николая Семену в сепаратизме у следствия не было и нет. Мы также будем говорить о том, что доказательства по делу следствием были получены с нарушением закона, что часть доказательств вообще не относятся к делу, что материалы очень сомнительные», – сказал Эмиль Курбединов.

Он напомнил, что во время следствия адвокаты четырежды подавали ходатайства о прекращении уголовного дела, но все они были следователями отклонены.

Сам Николай Семена отметил, что надеется на объективное рассмотрение дела.

«Российская правовая система не обращает внимания на правовые аргументы и идет своим путем. Но я надеюсь, что в России есть нормальный суд, а не политически мотивированный, и что наши аргументы будут услышаны», – сказал журналист в комментарии Крым.Реалии.

Дело Николая Семены будет рассматривать подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.