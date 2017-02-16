Изъятие техники из офиса крымских адвокатов нарушает законы России – правозащитница

В Крыму 17 февраля у адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, защищающих крымских политузников, возьмут письменные объяснения по поводу административного расследования в российском Центре по противодействию экстремизму (Центр «Э») в Крыму.

В Крымской контактной группе по правам человека корреспонденту Крым.Реалии сообщили, что адвокатов вызывают по вопросу изъятой из их офиса компьютерной техники.

«Компьютерная техника адвокатов была надежно защищена от посторонних, поэтому возможно, что российские правоохранители не смогли снять защиту с техники и об этом будет идти речь на встрече в «Центре Э», – сообщили в Крымской контактной группе по правам человека.

Сам факт полного изъятия техники силовиками из офиса адвокатов правозащитники считают нарушением российского законодательства.

«В последнее время одной из самых актуальных проблем Крыма является давление на адвокатов. В правозащитной сфере работает очень маленький процент адвокатов. И преследование их по политическим мотивам является крайне критическим, так как оставляет без защиты их подзащитных. Сам факт изъятия техники из офисов и дома крымских адвокатов является нарушением не только международных норм и принципов права, но и нарушает решения конституционного суда России, который говорил, что неизбирательное изъятие материалов у адвокатов, нарушает защищаемую законом адвокатскую тайну», – сообщила Крым.Реалии правозащитница Александра Крыленкова.

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.