Глава Пентагона: Россия должна жить в соответствии с международными нормами

Министр обороны США Джеймс Маттис заявляет, что Россия должна доказать свою надежность перед тем, как сможет вернуться к «партнерству с НАТО». Об этом Маттис заявил 16 февраля на завершении двухдневного саммита министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Россия должна жить в соответствии с международными нормами, чего мы ожидаем от всех зрелых народов на планете», – отметил глава Пентагона.

Джеймс Маттис отметил, что лидеры НАТО попытаются найти общее основание с Москвой, при этом подчеркнув, что «пока мы не в том состоянии, чтобы сотрудничать на военном уровне».

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе, НАТО ограничило военные связи с Москвой, но не прекратило политические. Но во время заседаний Совета Россия-НАТО стороны так и не достигли прогресса.