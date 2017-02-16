В Крыму пенсионеры ждут по несколько месяцев удостоверений льготников

В Симферополе резко возросли сроки оформления удостоверений льготников нового образца, пенсионерам приходится проводит много времени в очередях и затем месяцами ждать получения документа, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В городском Едином центре приема граждан по социальным вопросам в январе срок сдачи документов для замены украинского удостоверения льготника на «российское» составлял 2-3 недели, сейчас этот срок растянулся на четыре месяца.

Пенсионерам сначала приходится стоять в очереди, чтобы получить талон с указанием даты приема документов, а после сдачи документов, необходимо ждать 2-3 недели их получения. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, получившим на этой неделе пенсионерам талон на подготовку документов, указывается срок – начало июня.

«Такой ажиотаж вызван тем, что большинство льготников ничего не знали об замене удостоверений, а когда прошло сообщение по телевизору после выступления министра (подконтрольного Москве министра труда и социальной защиты Крыма Елены Романовской – КР), все хлынули сюда», – пояснила Крым.Реалии одна из сотрудниц учреждения.

В новом удостоверении указаны льготы, предусмотренные законодательством соседней России и Крыма. При этом крымские льготы фактически дублируют украинские льготы про оплате коммунальных услуг, проезду в общественном и пригородном транспорте.

В начале февраля 2017 года подконтрольная Кремлю министр труда и социальной защиты Крыма заявила, что на полуострове начали выдавать удостоверения о праве на меры социальной поддержки российского образца. Первые 588 тысяч таких документов доставили на полуостров в декабре 2016 года.