Сточные воды в Крыму опасны из-за моющих веществ – эколог

За последнее десятилетие структура коммунальных стоков сильно изменилась, это негативно влияет на окружающую среду, в частности, на Черное море. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказала 16 февраля глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

«За последние 10-15 лет появилось большое количество современных мыльных средств, которые имеют огромную эффективность в быту, но химически вредны для окружающей среды», – сказала Тимочко.

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Наибольшую опасность, сообщила эколог, несут стоки с небольших частных предприятий, которые сливают в общую коммунальную канализацию.

«Во всех городах без исключения, это не касается только прибрежной полосы, в жилом секторе появилось много небольших приватных предприятий, которые, в том числе, используют химические вещества. Они в общую канализацию сбрасывают свои отходы, это усиливает их токсичность... Еще слив отработанных масел, веществ на химчистках, АЗС, автомойках – все это попадает в состав коммунальных отходов. Это запрещено законом», – подчеркнула Тимочко.

Четверть всех сточных вод аннексированного Севастополя не очищают и сбрасывают необработанными, сообщил 14 февраля подконтрольный Кремлю директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Чиновник привел данные севастопольского «Водоканала»: предприятие предоставило горожанам 28 миллионов кубов воды, из которых очистку прошел лишь 21 миллион.

В июне прошлого года в российской прокуратуре Севастополя сообщали, что часть поселков северной стороны города сбрасывает сточные воды в реку Бельбек. В 2016 году из городского бюджета выделили более 10 миллионов рублей, но какие-либо работы, касающиеся очистных сооружений, так и не начались.

Севастопольские экологи тогда заявили, что 70% канализации города сбрасывается не только в реки, но и в Черное море, без какой-либо очистки.