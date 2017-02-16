В Крыму рапортуют о завершении строительства трех водозаборов

В Крыму утверждают, что завершили строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По словам главы министерства экологии и природных ресурсов Крыма Наталии Сологуб, два водозабора – Неженский и Просторненский – эксплуатируются по временной схеме.

«С начала эксплуатации уже подано порядка 32 млн кубических метров воды в Северо-Крымский канал для водоообеспечения населения Восточного региона», – сказала Сологуб

Она добавила, что в 2016 году были начаты работы по строительству первого этапа водовода. В настоящее время работы продолжаются, и в ноябре 2017 года «планируется завершение строительства первого этапа».

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строительство системы водоподачи Восточного Крыма идет по утвержденному графику.

Комментируя вопрос строительства магистрального водовода от Нежинского, Просторненского, Новогригорьевского водозаборов до точек сброса в Северо-Крымский канал, начальник службы капитального строительства Крыма Иван Пойда утверждал, что на объект по контракту выделено 4 млрд рублей.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.