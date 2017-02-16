Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергетике

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилению защиты критической инфраструктуры». Этот указ обнародован вечером в четверг 16 февраля на сайте украинского президента.

Соответствующее решение СНБО принял 16 февраля.

Согласно документу, правительство должно утвердить порядок перемещения товаров из и на оккупированную территорию Донбасса, а также создать перечень товаров, запрещенных для перемещения. Кабмин также должен временно прекратить экспорт угля из Украины и принять новую Энергетическую стратегию Украины.

15 февраля украинское правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике, которые должны вступить в силу в пятницу. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал разблокировать только поставки угля из оккупированной территории Донбасса.

Залежи угля антрацитовой группы в Украине есть только в зоне боевых действий на Донбассе.

В январе активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, начали блокаду железной дороги с целью прекратить торговлю с оккупированными районами Донбасса.