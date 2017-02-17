Радио Крым.Реалии: Коррупционно привлекательный Крым

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о задержании в Крыму бывшего вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в 27 миллионов рублей от одной из фирм при заключении госконтракта на строительство жилья. Как Олег Казурин оказался в центре коррупционного скандала? Как часто обвиненными в коррупции на полуострове оказываются чиновники приехавшие из Москвы?

На эти вопросы нам ответят крымский политолог, доцент ТНУ им. Вернадского Евгения Горюнова и российский блогер, автор колонки о Крыме на «Эхо Москвы» Александр Горный. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.