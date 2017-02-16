Проблема с очистными сооружениями в Севастополе была всегда – Владимир Казарин

В Севастополе всегда существовала проблема с очисткой и сбросом стоков канализационных вод, подконтрольное Кремлю руководство города за последние три года не пыталось решить этот вопрос. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал 16 февраля ректор Таврического национального университета имени Вернадского, бывший первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир Казарин.

«Экологи абсолютно правы, ситуация только ухудшилась в этом направлении (после аннексии Крыма – КР), точно так же, как она ухудшилась в Крыму с дорогами, с состоянием жилищно-коммунального фонда и другим. Еще в тот период, когда мы работали, была большая проблема в том, что фактически эффективных очистных сооружений в Севастополе не было. В реальности единственный эффективный способ очистки состоял в том, чтобы вывести трубу на 800 метров от берега. В этом случае фекальные воды, выходя из трубы, достаточно растворялись в морской воде», – рассказал Казарин.

Владимир Казарин добавил, что проблемы финансирования проектов очистных сооружений обуславливались «отсутствием децентрализации» и «партийными войнами».

«Это недешево, в ту пору не было децентрализации, чтобы средства уходили в региональный бюджет, нужно было каждый раз запрашивать в Киев, в Минрегионбуде, там просить соответствующие субсидии... Вопрос международных инвестиций тогда не стоял в повестке дня в более-менее реальной форме. Нас сотрясали политические, партийные, избирательные войны», – отметил Казарин.

Четверть всех сточных вод аннексированного Севастополя не очищают и сбрасывают необработанными, сообщил 14 февраля подконтрольный Кремлю директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Чиновник привел данные севастопольского «Водоканала»: предприятие предоставило горожанам 28 миллионов кубов воды, из которых очистку прошел лишь 21 миллион.

В июне прошлого года в российской прокуратуре Севастополя сообщали, что часть поселков северной стороны города сбрасывает сточные воды в реку Бельбек. В 2016 году из городского бюджета выделили более 10 миллионов рублей, но какие-либо работы, касающиеся очистных сооружений, так и не начались.

Севастопольские экологи тогда заявили, что 70% канализации города сбрасывается не только в реки, но и в Черное море, без какой-либо очистки.