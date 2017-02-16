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Новости

В Керченском проливе в пятницу прогнозируют дрейф льда

Вид на Керченский пролив со стороны строительной площадки Керченского моста, февраль 2017 год

Вид на Керченский пролив со стороны строительной площадки Керченского моста, февраль 2017 год

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В Азовском море и по северу Керченского пролива в пятницу 17 февраля ожидается подвижка льда. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, в проливе и Азовском море возможны торошение, сжатие и дрейф льда.

Как сообщается, в Керченском проливе 17 февраля ожидается южный ветер до 11 метров в секунду, высота волн – от 50 сантиметров до 1 метра высотой. Температура воздуха ночью до семи градусов мороза, днем до четырех градусов тепла, сообщили синоптики.

Из-за обледенения в Азовском море и движения льда по Керченскому проливу, на линии паромной переправы оставили только три парома «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов». Из-за этого в накопителях в портах «Крым» и «Кавказ» скопилось более тысячи грузовиков.

Вечером 16 февраля появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

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