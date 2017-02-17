Экс-депутат Госдумы Вороненков был соавтором поправки, по которой будут судить Умерова

Экс-депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Вороненков, заявивиший о получении украинского гражданства, был соавтором поправки в Уголовный кодекс России, по которой будут судить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом написала в Фейсбуке дочь Умерова Айше.

«Вороненков, оказывается, был соавтором поправки в УК России, которой была введена статья 280.1. Именно по ней скоро будут судить моего отца Ильми Умерова», – написала Айше.

Сам Ильми Умеров также прокомментировал ситуацию: «Против меня возбуждено уголовное дело именно по этой статье, следователь готовит «дело» в суд. «Светит» до 5 лет. А Вороненков, будучи соавтором ст 280.1 и голосовавший за «присоединение», ждал распростертых объятий в Украине? Предавший однажды, предаст еще...».

Ранее народный депутат Украины Анна Гопко в своем Фейсбуке сообщила, что обратилась к президенту Украины Петру Порошенко по поводу получения Вороненковым украинского гражданства.

«Скоро 1096 дней, как Кремль оккупировал Крым. И вдруг, перед третьей годовщиной посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, власть шокирует избирательностью подходов в предоставлении гражданства. Обратилась к президенту Петру Порошенко и председателю Государственной миграционной службы Украины по поводу возможного получения членом Коммунистической партии России Вороненковым украинского гражданства. Мы все должны знать, за какие заслуги человека, голосовавшего «за» аннексию Крыма, наградили правами гражданина Украины», – отметила Гопко.

Народный депутат Украины, по ее словам, также обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

«Если Вороненков получил гражданство, то должен отвечать за присоединение Крыма и Севастополя к России в соответствии с законами Украины», – подчеркнула Гопко.

Накануне сам Вороненков заявил, что эмигрировал из России в Украину вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ России. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство.