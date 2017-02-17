На переговорах по Сирии в Астане стороны не достигли прогресса

Участники переговоров по урегулированию ситуации в Сирии не достигли позитивного результата во время встречи в столице Казахстана Астане 16 февраля. Как сообщили посредники переговоров – представители России, Турции и Ирана – они все же будут продолжать усилия по укреплению неустойчивого соглашения о прекращении огня.

Переговоры 16 февраля были второй попыткой преодолеть глубокий конфликт между противоборствующими сторонами перед запланированным новым раундом переговоров Организации Объединенных Наций по Сирии в Женеве 23 февраля.

Представители сирийского правительства и повстанцы в очередной раз отказались от встречи с глазу на глаз, совместного заявления с участием всех сторон после завершения 40-минутной встречи тоже обнародовано не было.

Вместо этого Иран, Турция, Россия и чиновники Сирии договорились создать совместную группу мониторинга с целью обеспечить соблюдение хрупкого шестинедельного перемирия.

Представитель повстанцев Мохаммад Аллуш сказал, что встреча «не имела практических результатов», но добавил, что вооруженная оппозиция получила несколько обещаний со стороны Москвы. Так, Россия пообещала прекратить обстрел районов оппозиции и помочь «сдвинуть процесс освобождения политических заключенных», отметил Аллуш.

Российские и иранские переговорщики сообщили, что переговоры возобновятся «не позднее чем через месяц».

После окончания раунда переговоров в Астане 24 января Россия Иран и Турция заявили, что будут совместно обеспечивать хрупкое прекращение боевых действий в Сирии.

Москва и Тегеран поддерживают правительство президента Башара аль-Асада в шестилетней гражданской войне в Сирии, Анкара поддерживает оппозицию.