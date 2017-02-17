В Крыму 31 школа получила положительное заключение комиссии по аккредитации

В Крыму 31 школа получила положительное заключение аккредитационного совета, собрание которого состоялось в подконтрольном Кремлю Министерстве образования, науки и молодежи Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе заседания члены совета рассмотрели отчеты муниципальных методических служб о ходе подготовки общеобразовательных учреждений к аккредационной экспертизе, а также обсудили результаты аккредитационной экспертизы в общеобразовательных учреждениях Симферополя, Судака, Нижнегорского, Черноморского районов в январе 2017 года», – отметили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения экспертных заключений, отметили в ведомстве, аккредитационный совет рекомендовал выдать свидетельства о государственной аккредитации 31 школе.

«Таким образом, на сегодняшний день количество крымских школ, имеющих аккредитацию составило 86 единиц, 90 школ подали документы на рассмотрение аккредитационного совета», – проинформировали в пресс-службе.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки Украины открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).