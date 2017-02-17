В Комитете защиты журналистов призвали снять все обвинения с Семены

Подконтрольные Кремлю власти в Крыму должны немедленно снять все обвинения в отношении крымского журналиста Николая Семены и позволить ему работать беспрепятственно. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (КЗЖ) 16 февраля.

Семене, который писал материалы для Крым.Реалии, местного представительства Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), финансируемого правительством США, грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в «призывах к действию, направленному на нарушение территориальной целостности России» в связи с публикацией статьи, которую он написал в 2015 году, отмечает его работодатель. Как известно, Россия аннексировала Крым в 2014 году.

«Критика власти не является преступлением, – сказала координатор программы КЗЖ по Центральной Азии и Европе Нина Огнянова. – Службы безопасности (России – КР) должны прекратить преследование журналистов в Крыму и должны снять все обвинения против Николая Семены».

13 февраля правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.

Первичное заседание по делу Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.