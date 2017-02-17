В Крыму приняли закон о компенсации за капитальный ремонт квартир

На внеочередной сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма в двух чтениях принят проект закона «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Крыму». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов, пишет пресс-служба, порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт будет установлен правительством Крыма ряду категорий граждан.

«Так, согласно законопроекту, 100%-я компенсация расходов будет предоставлена более 16 тысячам одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также более 1 100 собственникам жилых помещений в Крыму, достигшим возраста 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, в размере 50% будут установлены компенсации более 26 тысячам одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а также 70-летним собственникам жилых помещений в Крыму, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

«Финансирование расходов, проинформировали в пресс-службе, будет осуществляться с учетом межбюджетных трансфертов из российского бюджета, потребность в которых на 2017 год составляет 94 миллиона 266 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года», – подытожили в пресс-службе.

За 2016 год в Крыму выполнили капитальный ремонт в 358 многоквартирных домах, сообщила ранее​ пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства жилищно-коммунального хозяйства полуострова.