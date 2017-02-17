На Керченской переправе со стороны России в очереди стоят более 900 грузовиков

На Керченской переправе со стороны соседней России в порте «Кавказ» скопилось 928 единиц грузовых автомобилей со временем ожидания переправы в 103 часа. Об этом 17 февраля сообщает в пресс-служба ООО «Морская дирекция».

«Время ожидания для фур со стороны порта «Кавказ» – 104 часа, со стороны порта «Крым» – 35 часов. В очереди со стороны России 928 единиц грузовых автомобилей, со стороны Крыма – 258 грузовиков», –говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на линии «Кавказ-Крым» задействованы паромы «Крым», «Борис Штоколов», «Н.Аксененко», «Победа» и «Ейск».

Вечером 16 февраля появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.