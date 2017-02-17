В Алуште новым руководителем городской администрации стала глава горсовета

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты утвердил кандидатуру главы муниципалитета Галину Огневу на должность руководителя администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение было принято 17 февраля на заседании подконтрольного Кремлю горсовета. За назначение Галины Огневой проголосовали 22 депутата, присутствовавших в сессионном зале.

12 января подконтрольный Кремлю городской совет Алушты одобрил досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова. Соответствующее решение приняли в ходе внеочередного заседания сессии Алуштинского городского совета

Из присутствующих в зале 16 депутатов за проект указанного решения проголосовали 13, при этом трое (представители фракций ЛДПР и КПРФ) воздержались.

Конкурс на замещение должности главы администрации Алушты планировалось провести 14 февраля.