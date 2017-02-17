В Одессе скончался профессор Таврического университета Дмитрий Урсу

Вечером 15 февраля в Одессе на 81-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Таврического универитета Дмитрий Павлович Урсу. Об этом сообщает Полуостров.

Дмитрий Урсу родился 10 октября 1936 года. Выпускник Одесского университета. Доктор исторических наук (получил степень в 1985 году), профессор (1986). Академик Украинской академии исторических наук. В 1986-2005 годах был профессором Симферопольского (Таврического) университета. В 1986-1997 годах. заведовал кафедрой новой и новейшей истории. С 2006 года – профессор Одесского университета. Область научных интересов – история и историография стран Африки и Западной Европы, методология истории, востоковедение, история высшей школы Крыма.

Огромен вклад Дмитрия Урсу в изучение истории крымскотатарской культуры, в том числе в создание научной биографии поэта и ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде.