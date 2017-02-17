Адвокат: Клых плохо переносит этапирование в колонию

Российский адвокат Илья Новиков сообщил, что осужденный в России гражданин Украины Станислав Клых плохо переносит этапирование в колонию. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Станислава Клыха сегодня в СИЗО-3 в Челябинске посетил местный адвокат Андрей Лепехин. Стас не лучшим образом перенес пять недель этапа, но и там он ненадолго. На следующей неделе его планируют отправить в колонию», – написал Новиков.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову инициировать перевод осужденного в России украинца Станислава Клыха в учреждение, расположенное ближе к границе с Украиной

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил гражданина Украины Николая Карпюка к 22,5 годам, а Станислава Клыха – к 20 годам лишения свободы. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Клиха и Карпюка.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая 2016 года признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям, адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клих и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».