Крымчан призывают к созданию мемуаров «Почему не уберегли Крым и как его вернуть?»

Украинские общественники и газета «Кримська світлиця» призывают крымчан присоединиться к созданию коллективного мемуарного труда под рабочим названием «Почему не уберегли Крым и как его вернуть?» По задумке активистов, в издание войдут лучшие тексты-воспоминания от крымчан, переживших события 2013-2014 годов.

«Инициатор этого проекта Петр Васильевич Вольвач, он озвучил эту идею в нашей редакции. Идея интересная, оригинальная – не просто подать историю всего того, что было в Крыму глазами одного автора, а подать это через ряд видений. Видение историка, взгляд военного, ученого, рядового гражданина, селянина – разные позиции. У читателя будет возможность с разных граней посмотреть на то, что произошло в Крыму. И, может, каждый из авторов сможет предложить свой конструктивный рецепт возвращения Крыма, на котором можно остановиться», – рассказал Крым.Реалии о задумке редактора газеты «Кримська світлиця» Виктор Мержвинский.

В формировании издания могут принять участие все желающие, объем текста не должен превышать 7 страниц печатного текста.

«Важно, чтобы каждый автор изложил свое видение причин трагедии и предложил собственную обоснованную модель деоккупации Крыма. Инициативная группа выделила несколько тем, которые станут стержневыми в структуризации книги, и которые подскажут корреспондентам, на чем стоит акцентировать особое внимание: что для меня Крым, отвергнутые возможности, почему не уберегли полуостров, как вернуть Крым?» – дополнили организаторы.

Пока сроков выпуска издания не называют, говорят, все зависит от того, насколько активно подключится общественность к созданию коллективных мемуаров.

После сбора материалов, в редакции газеты намерены создать конкурсную комиссию, которая на основе утвержденных критериев, отберет лучшие материалы для публикации.

Единственная в Крыму украиноязычная газета «Кримська світлиця» издавалась на полуострове с 1992 года. С июля 2016 года общественно-политическая и литературно-художественная газета «Кримська світлиця» возобновила выход в печатном виде. 14 октября в Киеве презентовали интернет-сайт газеты. Ряд журналистов в Крыму продолжают распространять свои материалы на странице в Фейсбуке «Газета «Кримська світлиця».