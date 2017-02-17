Следствие не может придумать доказательства «вины» журналиста Семены – адвокат

Следствию по делу Николая Семены сложно придумать справедливые доказательства вины журналиста. Об этом 17 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Семены Александр Попков.

«К этому процессу мы готовились все следствие. Мы предлагали прекратить это абсурдное дело ранее, но следователи стали на одну колею и не обращали внимания ни на что. Была проведена абсолютно безграмотная лингвистическая экспертиза. Им сложно придумать действительно справедливые доказательства вины Николая Михайловича (Семены – КР). Будем в суде об этом говорить», – заявил Попков.

Адвокат также подчеркнул, что суд и прокурор пошли на встречу защитнику Семены Эмилю Курбединову, который по объективным обстоятельствам был не готов к заседанию.

"У него были изъяты центром «Э» все документы и компьютер, в которых находилась информация по «делу Семены». Технику только сегодня отдали», – добавил Попков.

17 февраля подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя перенес дату рассмотрения так называемого «дела Николая Семены» на 28 февраля 2017 года.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

13 февраля 2017 года правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.