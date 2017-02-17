На Керченской переправе организовали пункт обогрева и полевую кухню

Российское министерство чрезвычайных ситуаций Крыма осуществляет комплекс мер по оказанию необходимой помощи людям, решившим воспользоваться Керченской переправой. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника крымского управления МЧС Сергея Шахова, на Керченской паромной переправе развернуто полевую кухню и мобильный пункт обогрева.

«Развернут мобильный пункт обогрева, рассчитанный на 30 мест, где водители и пассажиры транспортных средств, находящихся в очереди, могут согреться и получить информационную и психологическую помощь. Также работает полевая кухня МЧС России, которая обеспечивает граждан горячим чаем и пищей», – сообщил он.

Шахов добавил, что среди водителей и пассажиров проводится круглосуточное информирование об изменении ситуации на Керченской паромной переправе

17 февраля на Керченской переправе со стороны соседней России в порте «Кавказ» скопилось 928 единиц грузовых автомобилей со временем ожидания переправы в 103 часа, со стороны Крыма – 258 грузовиков.

Вечером 16 февраля появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.