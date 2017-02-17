Марш памяти Немцова в Москве пройдет по прошлогоднему маршруту

В России организационный комитет марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова принял предложение мэрии Москвы о проведении шествия по прошлогоднему маршруту, сообщил ответственный секретарь движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.

Акция пройдет по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова в столице России. Шнейдер напомнил, что в прошлом году после окончания марша желающие беспрепятственно смогли посетить Большой Москворецкий мост – место убийства Немцова.

Заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова 26 февраля была подана 13 февраля. Организаторы акции запросили маршрут от Славянской площади в Кадашевской набережной через Большой Москворецкий мост. Накануне стало известно, что власти Москвы разрешили марш, но предложила другой маршрут.

26 февраля во время «Марша Бориса Немцова» активисты планируют выступить в поддержку политзаключенных украинцев в России и против репрессий в Крыму.

Марши памяти Немцова помимо Москвы планируют провести в российском Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц». Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».