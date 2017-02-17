Радио Крым.Реалии. Почему Крым – не Косово

Девять лет назад – 17 февраля 2008 года – парламент Косово принял декларацию о государственной независимости. В вечернем эфире Радио Крым.Реалии сравнивают аннексию Крыма Россией с признанием независимости Косово Западом. Почему российские власти апеллируют к косовскому прецеденту, оправдывая захват украинского полуострова, и в чем различие между двумя кейсами? Эти вопросы ведущий программы Виталий Портников обсудит с журналистом Радио Свобода на Балканах Юлией Петровской.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​